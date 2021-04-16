Санья, Китай, , 05:15 — REGNUM Продажи магазинов беспошлинной торговли в провинции Хайнань на юге Китая, как ожидается, удвоятся в 2021 году второй год подряд, сообщает агентство Синьхуа.

Оффшорные беспошлинные продажи острова, вероятно, превысят 60 млрд юаней (около $9,15 млрд) в 2021 году, по сравнению с 30 млрд юаней в прошлом году, которые удвоились с 15 млрд юаней в 2019 году, заявил на пресс-конференции партийных руководитель острова Хайнань Шэнь Сяомин.

Власти обещают превратить Хайнань в международный центр туристического потребления. Провинция увеличила ежегодную беспошлинную квоту покупок на человека с 30 тыс. юаней до 100 тыс. юаней с 1 июля 2020 года.

Категории беспошлинных товаров также были расширены с 38 до 45, а товары сферы электроники, такие как мобильные телефоны и ноутбуки, были добавлены в список не облагаемых пошлинами.