Тегеран, , 08:53 — REGNUM 15 апреля президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал опасения США и ЕС по поводу 60%-ного обогащения урана Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на 63-й церемонии открытия проектов, он заявил, что программа правительства в оставшиеся 100 дней заключается в том, чтобы снять санкции и сдержать пандемию коронавирусной инфекции, сославшись на национальную кампанию вакцинации.

Рухани подчеркнул, что дипломатическая миссия страны в настоящий момент находится в Вене, отметив, что у США и остальных государств-членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) нет другого выхода, кроме как полностью выполнить положения ядерной сделки и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

«Если они это сделают, Иран сразу же после проверки вернется к своим обязательствам по СВПД, поэтому США и ЕС не нужно беспокоиться», — сказал он, сообщив:

«Некоторые говорят, что сможет достичь 90%-ного уровня обогащения урана, однако это неправда. Иран может обогащать уран до 90% даже сегодня, но страна никогда не стремилась создать атомную бомбу».