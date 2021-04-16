Вашингтон, 16 апреля, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Бывший постпред США при НАТО Николас Бернс может быть выдвинут главой Белого дома Джо Байденом на должность американского посла в Китае, 15 апреля сообщил портал Axios.

Defense.gov Николас Бернс

По сведениям журналистов, кандидатура дипломата находится на заключительном этапе отбора, но окончательное решение еще не принято. В Axios считают, что Байден выберет именно Бернса и произойдет это в ближайшие недели.

Журналисты поясняют, что президент хочет выдвинуть на этот пост дипломата с опытом, а не влиятельного политика. Другим претендентом на должность посла в КНР называется бывший представитель США на торговых переговорах Шарлен Баршефски.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля телекомпания CNN со ссылкой на источники распространила информацию о том, что 2 Николас Бернс является главным кандидатом на пост американского посла в Китае.