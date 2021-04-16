Тегеран, , 08:53 — REGNUM 15 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 321 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 65 680. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учётом 304 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 65 680.

«За последние 24 часа было обнаружено 25 078 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем, при этом 3373 пациента были госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари сообщило, что 1 749 041 пациент из общего числа 2 168 872 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 4601 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии и проходит лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она также отметила, что до сих пор в Иране было проведено 14 059 260 тестов на выявление смертельно опасного вируса.