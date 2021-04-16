Тегеран, , 08:36 — REGNUM 15 апреля президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл завод по переработке этана в провинции Фарс, который, по прогнозам, будет приносить один миллиард долларов дохода в год. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани открыл несколько нефтехимических проектов в рамках так называемого третьего всплеска иранского плана по увеличению нефтехимических производственных мощностей.

Завод, о котором идет речь, был построен рядом с газоперерабатывающим предприятием Парс (провинция Фарс на юге Ирана). Завод будет питаться энергетическими установками Асалуйе, тем самым производя метан и газовые комбинации, такие как этан, бутан и пропан.

Капитал для проекта был обеспечен за счет инвестиций в размере 152 000 миллиардов иранских риалов ($608 млн. долл. США). В рамках проекта было дополнительно создано 1500 рабочих мест.

Между тем заместитель генерал-губернатора провинции Фарс Зафар Афшун заявил, что для реализации проектов требуется 80 000 кубометров воды в год, что может быть достигнуто при использовании скважин, однако в долгосрочной перспективе ее планируется поставлять из стран Персидского залива.