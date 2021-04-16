Тегеран, , 08:31 — REGNUM 15 апреля министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил на церемонии открытия нескольких нефтяных проектов заявил, что объёмы нефтехимического производства Ирана достигнут 40 миллиардов долларов к 2027 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зангане отметил, что необходимое сырье для проектов, запущенных в рамках так называемого третьего всплеска развития иранской программы по увеличению нефтехимических мощностей, уже поставлено и подобраны высококвалифицированные руководители.

Он подчеркнул, что правительство обещало достичь объемов нефтехимической продукции в размере 25 миллионов тонн в 2020 году и сдержало свое обещание, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и препятствия, вызванные санкциями США.

«Иранский второй всплеск производства нефтехимической продукции находится на завершающей стадии», — сказал министр нефти, отметив, что проекты третьего всплеска продвигаются на полную мощность, чтобы к 2027 году объем нефтехимической продукции достиг 40 миллиардов долларов в стоимостном выражении.