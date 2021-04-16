Тегеран, , 08:24 — REGNUM 15 апреля иранский научно-исследовательский институт вакцины и сыворотки, производитель коронавирусной вакцины в Иране, заявил, что массовое производство вакцины Cov Pars начнется в конце августа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Хотя реальные сроки производства вакцины зависят от результатов третьего этапа ее клинических испытаний, ожидается, что вакцина выйдет в конце августа», — сказал Мохаммад Хасан Фаллах, заместитель директора по исследованиям и технологиям.

«В настоящее время проходит первая фаза клинических испытаний на Ков Парс, а вторая и третья фазы будут проведены в мае и июле», — отметил Фаллах, подчеркнув, что вакцина будет массово производиться, если эти две фазы будут успешными.

Коронавирусная вакцина Razi Institute COV-Pars — это первая инъекционно-ингаляционная рекомбинантная белковая вакцина, представленная иранским институтом в феврале 2021 года.