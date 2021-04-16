Тегеран, 16 апреля 2021, 08:21 — REGNUM 15 апреля премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила на встрече с послом Ирана в Белграде, что её страна полна решимости расширять и укреплять связи с Тегераном, в частности в экономической сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Посол Ирана в Сербии Рашид Хасанпур встретился с премьер-министром Сербии, чтобы обсудить расширение двусторонних связей. В ходе встречи Брнабич упомянула о проблемах углубления отношений с Исламской Республикой и призвал к совместным усилиям по их разрешению.
Она высоко оценила принципиальную позицию Ирана по поддержке суверенитета и территориальной целостности стран, включая Сербию, и поздравила иранских ученых с производством вакцин от COVID-19, несмотря на санкции США.
Посол Ирана привел точки соприкосновения Ирана и Сербии по международным вопросам и сказал: «У Белграда и Тегерана нет причин отказываться от сотрудничества, и Исламская Республика Иран готова работать с сербскими друзьями в различных измерениях и на разных уровнях без каких-либо ограничений».
Он также высоко оценил работу сербского правительства по борьбе с пандемией коронавирусной и приветствовал готовность страны сотрудничать с Ираном в производстве вакцины против COVID-19.