Санья, Китай, , 05:06 — REGNUM В южной островной провинции Китая Хайнань наблюдается устойчивый рост притока иностранных инвестиций и новых рыночных субъектов, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем фактически употребленных иностранных инвестиций в остров достиг $5,27 млрд за последние три года или более половины общего притока за последние три десятилетия, заявил партийный руководитель Хайнаня Шэнь Сяомин.

Шэнь обнародовал эти данные на пресс-конференции, состоявшейся в Пекине, о политических и институциональных достижениях в сфере развития Хайнаньского порта свободной торговли.

За последние три года на острове также было зарегистрировано около 763 тыс. новых субъектов рынка, сказал Шэнь.