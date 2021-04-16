Новосибирск, , 05:01 — REGNUM В Новосибирской области после исчезновения шестилетнего ребёнка в городе Обь организована проверка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Установлено, что накануне вечером, 15 апреля, мальчик гулял на улице с другими детьми. Когда все стали расходиться по домам, он с велосипедом пошёл за мячом, который находился у реки. Родственники забили тревогу, когда ребёнок не вернулся домой. Во время поиска у реки был обнаружен велосипед мальчика.

происшествии было сообщено в правоохранительные органы. На место, где в последний раз видели мальчика прибыли следователи и следователи-криминалисты, полиция, представители надзорных органов и спасатели. Был исследован берег реки и её русло, произведен осмотр места происшествия. Поиск ребёнка продолжается.