Токио, , 05:00 — REGNUM Власти Японии расширили действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, еще на четыре региона — префектуры Канагава, Сайтаму, Тибу и Айти. Об этом заявил глава японского министерства экономики Ясутоси Нисимура в ходе пресс-конференции.

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«Меры для указанных регионов будут действовать с 20 апреля по 11 мая», — заявил он.

Нисимура подчеркнул, что окончательное решение правительство примет по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Ранее режим ограничений ввели в Токио, префектурах Киото и Окинава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские ученые заявили о стремительном распространении британского штамма SARS-CoV-2 в Японии. По их прогнозам, к началу мая 2021 года эта разновидность коронавируса должна занять доминирующее положение, на нее будет приходиться более 80% всех заболевших.