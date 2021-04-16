Кемерово, , 04:51 — REGNUM В Кемерове продолжается строительство здания нового аэровокзального комплекса внутренних авиалиний аэропорта имени А.А. Леонова. В настоящее время на 100% завершены работы по установке фасада. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что кровельные работы завершены на 90%, отделочные работы — на 85%. Багажная система и лифты установлены на 95%, полностью смонтированы стойки регистрации. На строительной площадке работают 700 человек.

Напомним, запустить новый терминал в эксплуатацию планируется весной 2021 года.