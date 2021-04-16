Гонконг, Китай, , 04:49 — REGNUM Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в китайском Гонконге, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 16 апреля в районе Куньтхон. В результате пожара один человек погиб на месте происшествия, еще трое скончались уже в больнице. Также двое пострадавших находятся в медучреждении, над их спасением работают врачи.

Из здания пришлось эвакуировать около 100 жильцов. При этом причины возгорания пока не известны. По факту произошедшего проводится расследование.