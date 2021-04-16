Новосибирск, , 04:43 — REGNUM Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате новосибирских организаций за март 2021 года снизилась на 3,2%. По состоянию на 1 апреля она составила 22 млн рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат.

«Из них 16,6 млн рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2020 году и ранее. Своевременно не получил заработную плату 441 человек. В среднем на одного работника приходилось по 49,9 тыс. рублей невыплаченной заработной платы», — уточнил региональный орган статистики.

Наибольший объём задолженности зафиксирован в «Байкальской строительной компании», «Посевнинском заводе спецтехники», «Компании ХолидейПроизводство», «Мясокомбинате Чистоозерный», МУП «Водолей» Мошковского района Новосибирской области. На долю этих организаций приходится 86,2% общей суммы задолженности.