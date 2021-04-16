Москва, , 04:39 — REGNUM На юго-востоке Москвы загорелся склад, общая площадь пожара оценивается в 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в строении № 24 дома № 13 по улице Шарикоподшипниковской. В МЧС РФ уточняют, что пожар начался на втором этаже здания, сейчас пламенем объято около 700 квадратных метров. У здания также частично обрушилась крыша из-за возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля пожар произошел на мебельном складе в подмосковной Электростали. Общая площадь возгорания составляла 3,6 тысяч квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.