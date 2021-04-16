Москва, , 06:22 — REGNUM В пятницу, 16 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +16…+18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 17 апреля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +7…+9 °C.

Ветер восточный, северо-восточный 5−11 м/с, на порывах до 15−17 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +13…+18 °C днём и +4…+9 °C ночью.

В субботу, 17 апреля, днём в столице ожидается +17…+19 °C. По области +14…+19 °C. Ночью в регионе ожидается +2…+7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на предстоящие дни из-за порывистого ветра.

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