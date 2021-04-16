Пекин, , 04:17 — REGNUM Помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао вызвал посла Японии в Китае Таруми Хидэо и передал ему официально преставление против решения японского правительства сбросить зараженные сточные воды с АЭС «Фукусима» в море, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

У сказал, что соответствующее решение Японии игнорирует проблемы глобальной морской экологии и безопасности международного общественного здравоохранения, равно как и интересы безопасности людей соседних стран.

По его словам, такое решение является нарушением международного права и правил и не соответствует нормам поведения современных цивилизованных стран.

«Китай сильно недоволен и решительно выступает против этого решения», — сказал У.

Китай настоятельно призывает Японию признать ответственность, которую она несет, и выполнить свои международные обязательства научным образом, добавил он.

Он заявил, что Япония должна пересмотреть вопрос об утилизации сточных вод с АЭС «Фукусима» и отозвать свое решение о сбросе сточных вод в море.

Совместная техническая рабочая группа, в которую войдут китайские эксперты, должна быть создана в рамках международных институтов, чтобы дать строгую международную оценку, провести проверку и надзор за утилизацией ядерных сточных вод.

До достижения консенсуса со всеми соответствующими заинтересованными сторонами и международными институтами путем консультаций Япония не должна сбрасывать ядерные сточные воды в море, продолжил У.

Он добавил, что Китай вместе с международным сообществом будет продолжать внимательно следить за развитием этого вопроса и оставляет за собой право давать дальнейшие ответы.