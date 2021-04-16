Тирана, , 06:21 — REGNUM Посол США в Тиране Юри Ким 15 апреля снова выступила против подкупа избирателей в Албании в преддверии очередных парламентских выборов, которые пройдут 25 апреля.

На своей странице в социальной сети Twitter дипломат «репостнула» призыв епископа Католической церкви Дома Джерджа Меты, обращенный к албанцам — массово использовать свое право голоса на выборах 25 апреля и не голосовать за кандидатов с подозрительным прошлым.

ИА REGNUM). Тот, кто покупает голоса, пользуясь экономической бедностью избирателей не достоин сидеть в кресле депутата… Безупречная репутация кандидатов — обязательное условие. Еписком Дом Джердж Мета «Тот, кто продает свой голос за деньги, продает собственное достоинство и достоинство своей семьи и больше не имеет голоса, чтобы потребовать отчета (от власти —). Тот, кто покупает голоса, пользуясь экономической бедностью избирателей не достоин сидеть в кресле депутата… Безупречная репутация кандидатов — обязательное условие.

В своем заявлении епископ очертил будущие вызовы, с которыми столкнется новое правительство Албании после выборов. К их числу он отнес пандемию COVID-19, массовый выезд молодежи, коррупцию и неработающую систему правосудия.

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