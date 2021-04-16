Пекин, , 04:11 — REGNUM Главы китайского информационного агентства «Синьхуа» и российского информационного агентства ТАСС встретились в режиме видеосвязи, договорившись укреплять обмены и сотрудничество, сообщает агентство Синьхуа.

Президент и главный редактор «Синьхуа» Хэ Пин во время встречи с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым высоко оценил давнее партнерство между «Синьхуа» и ТАСС, которое длится уже 65 лет.

Стоя на новой отправной точке, «Синьхуа» готово работать с ТАСС, чтобы способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя народами и внести свой вклад в устойчивое развитие китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства координации на новую эру, сказал он.

Отметив, что в этом году «Синьхуа» исполняется 90 лет, он заявил, что, столкнувшись с глубокими изменениями в медиаиндустрии, «Синьхуа» готова укреплять сотрудничество с ТАСС в инновационной сфере, чтобы способствовать развитию двух агентств.

Михайлов поздравил агентство с приближающимся 90-летием и отметил, что достижения сотрудничества в инновационной сфере демонстрируют перспективы и потенциал двух информационных агентств. По его словам, ТАСС ожидает, что обе стороны продолжат углублять обмены и сотрудничество в различных областях.

Стороны также обменялись мнениями о развитии обменов в постпандемическую эпоху и укреплении координации и сотрудничества в рамках многосторонних механизмов, таких как Всемирный саммит средств массовой информации.