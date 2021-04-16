Владивосток, 16 апреля, 2021, 04:32 — ИА Регнум. За три месяца 2021 года в Приморье появились на свет 4342 ребёнка, 52% из них — мальчики, 48% — девочки. В их числе 91 пара двойняшек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Ростислав Фелицын. На крыльце избы (фрагмент)

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Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали: Александр — так назвали 102 ребёнка родители, Артем — 98, Михаил — 90, Матвей — 80, Максим — 72. Девочек чаще всего называли София — 88, Алиса — 77, Мария — 67, Полина — 67, Анна — 63.

Нарекали детей и редкими, необычными именами: Ариан, Арон, Булат, Данияр, Герман, Лаврентий, Леонид, Прохор, Ростислав, Тарас, Азалия, Анисья, Герда, Евдокия, Забава, Лидия, Милослава, Паулина, Тамара, Ярина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за три месяца 2021 года зарегистрировано рождение 3305 детей.