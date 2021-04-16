Краснодар, , 03:48 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края 18 мая 2021 года приступит к рассмотрению иска мэрии Краснодара к ООО «Татнефть-АЗС-Запад» из дивизиона группы «Татнефть». С ответчика требуют «снести самовольно возведенный комплекс зданий и сооружений многотопливной автомобильной заправочной станции». По требованию администрации по делу был наложен арест на данное имущество и запрет управлению Росреестра «осуществлять какие-либо регистрационные действия», передаёт ИА REGNUM.

Иск о сносе самовольного строения на улице им. Калинина, 58/5 поступил в суд 13 апреля 2021 года одновремено с подачей заявления о наложении обеспечительных мер. Мэрия считает, что комплекс зданий и сооружений многотопливной автомобильной заправочной станции, состоящий «из здания операторной, заправочных островков с топливораздаточными колонками под навесом (4 шт.), здания станции технического обслуживания, площадки АЦ, резервуарного парка, площадки газовозов с двумя цистернами, стелы», возведен самовольно. Истец потребовал обязать компанию снести данный объект.

Администрация отметила в иске, что, если ответчик не снесёт объекты за свой счёт, то она будет требовать взыскания необходимых расходов.

Свои претензии истец мотивировал тем, что, по его данным, комплекс возведён «без разрешения на строительство и не в соответствии с ранее выданным градостроительным планом земельного участка, а также на земельном участке, не предоставленном в установленном законом порядке».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Татнефть-АЗС-Запад» учреждено в Москве для оптовой торговли моторным топливом в июле 2006 года. Собственник 97,94% доли — ПАО «Татнефть».