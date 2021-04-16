Краснодар, 16 апреля, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 18 мая 2021 года приступит к рассмотрению иска мэрии Краснодара к ООО «Татнефть-АЗС-Запад» из дивизиона группы «Татнефть». С ответчика требуют «снести самовольно возведенный комплекс зданий и сооружений многотопливной автомобильной заправочной станции». По требованию администрации по делу был наложен арест на данное имущество и запрет управлению Росреестра «осуществлять какие-либо регистрационные действия», передаёт ИА REGNUM.

(сс) Michaelversatile Здание администрации Краснодара

Иск о сносе самовольного строения на улице им. Калинина, 58/5 поступил в суд 13 апреля 2021 года одновремено с подачей заявления о наложении обеспечительных мер. Мэрия считает, что комплекс зданий и сооружений многотопливной автомобильной заправочной станции, состоящий «из здания операторной, заправочных островков с топливораздаточными колонками под навесом (4 шт.), здания станции технического обслуживания, площадки АЦ, резервуарного парка, площадки газовозов с двумя цистернами, стелы», возведен самовольно. Истец потребовал обязать компанию снести данный объект.

Администрация отметила в иске, что если ответчик не снесёт объекты за свой счёт, то она будет требовать взыскания необходимых расходов.

Свои претензии истец мотивировал тем, что, по его данным, комплекс возведён «без разрешения на строительство и не в соответствии с ранее выданным градостроительным планом земельного участка, а также на земельном участке, не предоставленном в установленном законом порядке».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Татнефть-АЗС-Запад» учреждено в Москве для оптовой торговли моторным топливом в июле 2006 года. Собственник 97,94% доли — ПАО «Татнефть».