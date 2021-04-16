Буэнос-Айрес, , 03:43 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 24 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 2 629 156. Также за минувшие сутки в республике умерли 383 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине жертвами осложнений COVID-19 стали 58 925 человек.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией президент Аргентины Альберто Фернандес анонсировал ужесточение карантинных ограничений в стране. В частности, жителям страны ограничат перемещения между населенными пунктами, а также закроют образовательные учреждения.