Магадан, , 03:37 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил медикам, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, награды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Орденом Пирогова отметили начальника инфекционного госпиталя областной больницы Сергея Дулбаева. Он первым вошёл в красную зону, организовал работу ковидного госпиталя.

Медалью Луки Крымского наградили медсестру-анестезиста областной больницы Ольгу Артемьеву, почетную грамоту президента РФ вручили старшей медсестре Манане Ванеевой и заведующей поликлиникой Хасынской районной больницы Елене Масловой.

«Наконец-то мы можем вручить заслуженные награды тем, кто самыми первыми начал борьбу с COVID-19, людям, стоящим на самом острие борьбы с пандемией. Мы благодарим вас за самоотверженный труд», — сказал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин наградил более 200 медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.