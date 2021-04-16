Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Процессы в Индо-Тихоокеанском регионе должны привлечь на себя основное внимание Пентагона, 15 апреля заявили в пресс-службе ведомства.

В заявлении отмечается, что именно для этого было решено вывести войска из Афганистана, что позволит «освободить время, внимание и ресурсы». В минобороне США считают, что «главные вызовы XXI-го века» связаны с Индо-Тихоокеанским регионом.

Кроме того, представитель Пентагона отметил, что американские власти уделяли Афганистану «непропорционально большое количество времени и ресурсов».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля министр обороны США Пентагона Ллойд Остин заявил, что Китай является основным вызовом для Вашингтона, поскольку Пекин стремится изменить существующий мировой порядок.

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