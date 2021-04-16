Пекин, , 03:16 — REGNUM Китай опубликовал три книги по вопросам национальной безопасности, по случаю празднования 15 апреля День образования в области национальной безопасности, сообщает агентство Синьхуа.

Эти книги, содержащие иллюстрации, а также краткое и информативное содержание, были составлены для того, чтобы помочь широкой общественности лучше понять суть вопросов и стратегии национальной безопасности Китая и развить более глубокое понимание важности ее защиты.

Книги посвящены национальной безопасности, в сфере технологий, ядерной безопасности и биобезопасности. Они были изданы Народным издательством и доступны в книжных магазинах Синьхуа по всей стране.