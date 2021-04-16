Харбин, Китай, , 03:14 — REGNUM Добыча нефти и газа компанией Daqing Oilfield Co., Ltd. достигла около 10,83 млн тонн в первом квартале 2021 года, увеличившись на 81,9 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 15 апреля агентство синьхуа.

Между тем, выручка Дацинского нефтяного месторождения на внешнем рынке увеличилась на 2,47%, доход от основного бизнеса на внутреннем рынке вырос на 38,11%, а общая прибыль на внешнем рынке выросла на 50,97%

Нефтяное месторождение Дацин — одна из крупнейших в Китае нефтедобывающих баз в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. В прошлом году добыча нефти и газа компанией достигла 43 млн тонн. Открытое в 1959 году нефтяное месторождение внесло значительный вклад в современную нефтяную промышленность Китая.