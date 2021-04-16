Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Размер вложений России в государственные ценные бумаги США сократился по итогам февраля с $6,145 млрд до $5,756 млрд, 15 апреля сообщается на сайте американского министерства финансов.

Доля долгосрочных облигаций в этих вложениях уменьшилась почти в девять раз. Вместо $2,7 млрд на такие госбумаги США пришлось $306 млн. Вложения в краткосрочные облигации снизились в феврале по сравнению с предыдущим месяцем с $5,45 млрд до $3,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Минфин России объявил о размещении на аукционах два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 384 млрд рублей.

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