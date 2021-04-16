Биробиджан, , 02:50 — REGNUM В Еврейской АО состоятся праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, но с обязательным соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Читайте также: На Сахалине решили, в каком формате пройдёт шествие «Бессмертного полка»

На центральной площади Биробиджана 9 мая состоится парад войск и техники, в котором примут участие 18 единиц боевых машин. В конце апреля начнутся репетиции. А на генеральную репетицию парада в Биробиджане, которая состоится 7 мая, пригласят в качестве зрителей школьников из районов области.

Оргкомитет ещё формирует программу праздничных мероприятия, которые будут проходить с учётом всех санитарно-эпидемических требований и рекомендаций во избежание всплеска заболеваемости вирусными инфекциями.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине шествие «Бессмертного полка» 9 мая в День Победы пройдёт в традиционном очном формате. Организаторы попросили участников акции принять меры индивидуальной защиты.