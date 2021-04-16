Москва, , 02:47 — REGNUM Попытка финансового управляющего бывшего банкира Дмитрия Ананьева снять арест с имущества, наложенный по иску банка «Траст» на 113,06 млрд рублей, не удалась. Арбитраж Москвы отказал в притязаниях, передаёт ИА REGNUM.

«Заявление финансового управляющего Ананьева Д.Н. — Дружинина С. А. об отмене обеспечительных мер по делу А40−68 920/21−138−506 в отношении Ананьева Д.Н. оставить без удовлетворения», — отметила судья Иванова.

Ананьев на сегодня объвлен банкротом и в его деле перешли к реализации имущества, но одновременно с этим бывший банкир — ответчик сразу по нескольким многомиллиардным искам. В частности, на сумму более 282 млрд рублей от «Промсвязьбанка», основателем которого он был вместе с братом Алексеем Ананьевым, и на 113,06 млрд рублей — от «Траста».

По второму иску братья проходят соответчиками, с которых солидарно истребуют убытки, причинённые самарскому «Автовазбанку». В качестве обеспечительных мер судом были арестованы активы всех четырех ответчиков.

Напомним, братья Ананьевы также являются фигурантами уголовного дела о выводе средств из «Промсвязьбанка». Сумма составляет почти 90 млрд рублей. Судом по требованию следствия экс-банкиры арестованы заочно.