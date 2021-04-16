Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Операцию на сердце перенес бывший американский вице-президент Майкл Пенс, 15 апреля передал телеканал Fox News.

Политику установили кардиостимулятор после того, как у него было диагностировано замедленное сердцебиение. Планируется, что через несколько дней он сможет вернуться к своей обычной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля представители первой леди США Джилл Байден объявили, что супруга американского президента Джо Байдена возвращается к своему повседневному расписанию после того, как она перенесла некую «медицинскую процедуру».

Читайте ранее в этом сюжете: Супруга Байдена возобновила работу после «медицинского вмешательства»