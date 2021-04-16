Пекин, , 02:40 — REGNUM Китайский пилотируемый космический корабль и ракета-носитель для пилотируемой космической миссии «Шэньчжоу-12» прибыли на космодром Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» вместе с пилотируемым кораблем в настоящее время проходят окончательную сборку и испытания на космодроме в преддверии запуска, сообщило Китайское национальное космическое управление (CMSA).

Космонавты, задействованные в пилотируемой космической миссии «Шэньчжоу-12» проходят в настоящее время интенсивную подготовку перед вылетом, добавили в CMSA.

Все оборудование и техника, задействованные в запуске, находящиеся на стартовой площадке, пребывают в хорошем состоянии. Все системы, которые будут задействованы в рамках миссии, проходят плановую подготовку, говорится в сообщении.