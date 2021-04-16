Пекин, , 02:36 — REGNUM В Китае была запущена рабочая платформа с использованием искусственного интеллекта (ИИ), предлагающая услуги преобразования голоса в текст, для людей с ограниченными физическими возможностями, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Платформа предоставляет субтитры в режиме реального времени для таких инструментов телекоммуникаций как приложение DingTalk. Платформа, доступная в настоящее время в более чем в 80 китайских городах, была запущена Китайской ассоциацией глухих и слабослышащих.

Эта технология может помочь людям с нарушениями слуха лучше приобретать знания и улучшать свою социальную жизнь, сказал президент ассоциации Ян Ян.

Китайско-английские двуязычные службы распознавания и перевода будут развиваться и дальше на платформе, а переведенные тексты будут отображаться на мобильных или компьютерных экранах, сказал менеджер DingTalk Сяо Сюэ.

Статистика показывает, что в Китае проживает более 20 млн слабослышащих жителей, что примерно соответствует населению Австралии.