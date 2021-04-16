Пекин, , 02:33 — REGNUM Крупный китайский разработчик чипов Loongson представил новое поколение саморазвивающегося набора компьютерных инструкций LoongArch, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Операционная система Loongson, основанная на новом наборе команд, стабильно работает на компьютерах, использующих чипы Loongson. LoongArch включает в себя почти 2000 инструкций, сказал президент Loongson Ху Вэйу.

Набор команд LoongArch оптимизирован для кроссплатформенного двоичного перевода и обладает впечатляющей эффективностью при запуске приложений из других основных наборов команд.

Продукция Loongson широко применяется в таких секторах, как финансы и энергетика. Набор команд — это основной интерфейс общения между компьютерным оборудованием и программным обеспечением.