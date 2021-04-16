Багдад, , 02:33 — REGNUM Банкноты общей суммой около $1,60 млн, а также золото и серебро, принадлежавшие группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаружили под развалинами одного из домов в иракском городе Мосул сотрудники силовых органов Ирака. Об этом 15 апреля сообщил новостной портал Shafaq news.

Они находились на месте так называемого казначейства террористов. Всего в нем было найдено полкилограмма золотых монет и 32,5 кг серебра в виде слитков и монет. Кроме того, боевики хранили здесь небольшое количество других металлов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала чеканку собственных золотых монет — динаров.