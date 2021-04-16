Иерусалим, , 02:38 — REGNUM Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 16 апреля нанесла удар по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом пресс-служба израильской армии сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы по Израилю ранее сегодня вечером, истребители и боевые вертолёты Армии обороны Израиля только что нанесли удар по объекту по производству оружия ХАМАС, тоннелю для контрабанды оружия и военному посту», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля по израильской территории был нанесён ракетный удар из сектора Газа. Атака радикалов привела к срабатыванию системы ПВО в городе Сдерот.

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