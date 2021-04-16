Пекин, , 02:30 — REGNUM Трогательный фильм «Сестра» удержал первое место в китайском прокате 14 апреля, собрав 13 млн юаней (около $1,99 млн), сообщает агентство Синхуа.

Фильм, освещающий отношения между братьями и сестрами, рассказывает историю между девочкой-подростком и ее младшим братом после того, как их родители погибли в автокатастрофе. С момента премьеры 2 апреля фильм заполучил более 700 млн юаней.

Американский фильм «Годзилла против Конга», очередной раз ведающий нам о противостоянии неведомых хтонических тварей из глубин океана, занял второе место с примерно 7,96 млн юаней сборов.

Криминальный фильм «Воин Китая» занял третье место в ежедневном прокате, собрав почти 2,26 млн юаней.