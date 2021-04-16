Пекин, , 02:25 — REGNUM В Пекине открылся исследовательский центр, посвященный систематическому изучению целостного подхода к национальной безопасности, сообщает агентство Синьхуа.

Основными задачами центра являются дополнение системы соответствующих теорий, продвижение и объяснение подхода Китая к вопросу обеспечения безопасности как в стране, так и за рубежом, а также предоставление предложений ответственным политикам.

В качестве первого результата исследований центра 15 апреля был опубликован набор книг, знакомящих всех желающих специалистов с этим подходом.