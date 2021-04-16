Благовещенск, , 02:36 — REGNUM В авиационном полку дальней авиации ВКС России, дислоцированном в Амурской области, в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения прошли ночные полёты стратегических ракетоносцев Ту-95МС с выполнением дозаправки топливом в воздухе и патрулированием заданного района. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дозаправка топливом проходила в условиях ограниченной видимости на высоте более 5400 метров. Скорость самолётов при этом превышала 550 километров в час.

«При выполнении полётов оценивались умения командиров экипажей рассчитывать длину разбега и скорость отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы с учетом метеоусловий, знание расположения препятствий по курсу взлета», — отмечается в сообщении.

Личный состав полка также отработал нормативы по обеспечению безопасности полетов. Были проверены его теоретические и практические навыки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Энгельсском соединении дальней авиации ВКС России, дислоцированном в Саратовской области, началась контрольная проверка боеготовности по итогам зимнего периода обучения.

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