Подгорица, , 02:34 — REGNUM Государственный секретарь по контролю за полицией и национальный координатор по борьбе с насильственным экстремизмом в Черногории Раде Милошевич и его коллега из МВД Сербии Милошав Миличкович на встрече 15 апреля согласились с тем, что сотрудничество во всех областях находится на высоком уровне и что есть потенциал для его улучшения. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Собеседники обсудили сотрудничество двух министерств, сделав особый акцент на борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Чиновники в ходе встречи обменялись опытом борьбы с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Состоялась презентация работы Специального антитеррористического подразделения МВД Сербии.