Москва, , 02:06 — REGNUM Роспотребнадзор предложил дважды проверять на наличие коронавирусной инфекции всех граждан России, прибывших из Турции и Танзании на Родину. Соответствующее предложение опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Согласно проекту, ведомство предлагает дважды проводить ПЦР-тесты на выявление COVID-19 для всех российских туристов, вернувшихся в Россию из вышеуказанных стран до 1 мая 2021 года. Результаты тестов граждане России должны будут предоставить на портале госуслуг. При этом исключение вводится для экипажей самолетов, осуществляющих авиаперевозки по этим направлениям, для них сдача анализов не будет обязательной.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, к 15 апреля на территории Турции и Танзании находятся около 54 тыс. организованных российских туристов, а также около 50 тыс. самостоятельных. Ожидается, что они вернутся на Родину после окончания отдыха.

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