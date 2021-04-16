Бишкек, , 02:03 — REGNUM Государство не останется в стороне от проблем врачей, в том числе по вопросам повышения зарплат и улучшения условий труда. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, проверяя готовность медучреждений столицы и Чуйской области к третьей волне пандемии коронавируса.

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Глава государства пообещал восполнить 3 000 вакансий в системе здравоохранения, образовавшихся из-за увольнения медицинских работников, недовольных низкими зарплатами.

Также он отметил, что власти ведут работу над планом по упрощению доступа к государственному ипотечному кредитованию, в рамках которого врачи и учителя получат доступ к низкопроцентным займам для приобретения жилья.

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