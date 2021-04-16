Нижний Новгород, , 02:02 — REGNUM Свыше 450 тысяч рублей лишились 28 жителей Нижнего Новгорода, заказав пиццу у мошенников через фишинговый интернет-сайт. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Потерпевшие рассказали полицейским о том, что набрав в поисковой строке название известной пиццерии, переходили по первым ссылкам, выданным интернет-браузером, делали заказ и оплачивали пиццу, после чего у них с банковских карт исчезали деньги.

Полиция установила, что граждане не проверяли адрес сайта фирмы-производителя пиццы и становились жертвами мошенников, создавших фишинговые сайты, визуально схожие с сайтом добросовестного поставщика.

При этом доменные имена сайтов-двойников были зарегистрированы за пределами России, а списанные с карт потерпевших суммы в десятки раз превышали стоимость сделанных ими заказов. Пиццу они тоже не получили.

По всем фактам обмана возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы пытаются установить личности и местонахождение злоумышленников.