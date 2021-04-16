Каракас, , 01:53 — REGNUM Четвертая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в Венесуэлу, 15 апреля сообщил венесуэльский министр здравоохранения Карлос Альварадо в эфире телеканала VTV.

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Глава минздрава уточнил, что в речь идет о втором компоненте препарата, который необходим для полной иммунизации медиков, сотрудников экстренных служб и людей из группы риска.

Чиновник добавил, что венесуэльские специалисты не зарегистрировали ни одного случая побочных реакций при применении «Спутника V» и население Венесуэлы доверяет этой вакцине.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что действие блокады, введенной Вашингтоном в отношении Каракаса, США мешает вакцинации жителей Венесуэлы от COVID-19.

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