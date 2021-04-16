Подгорица, , 02:35 — REGNUM Неофициальный дипломатический документ о новых разделениях на Балканах, который премьер-министр Словении Янез Янша направил в Брюссель, является попыткой расширить российское влияние на Западных Балканах, а также подорвать позиции Европейского союза, заявил 15 апреля в интервью черногорскому телеканалу RCTG хорватский аналитик Давор Дженеро. Самыми большими жертвами такого передела границ, считает Дженеро, стали бы Черногория и Босния и Герцеговина. Он, однако, убеждён, что этот документ в Брюсселе даже рассматривать не будут.

Неофициальный дипломатический документ о якобы перекраивании границ на территории бывшей Югославии, который якобы из Словении направляют в Брюссель, Дженеро считает скандальным и, как он выразился, «одинаково разрушительным для Европы и балканских государств.

«Самыми большими жертвами такого типа мышления стали Черногория и Босния и Герцеговина, а за ними последовали Косово и Северная Македония. Идея о том, что можно закончить распад Югославии, идя на разрушение двух политических идентичностей, является бредовой. Речь идет о политических идентичностях, которые старше первой и второй Югославии», — подчеркнул Дженеро.