Калининград, 16 апреля, 2021, 02:34 — ИА Регнум. В Калининграде в Доме офицеров Балтийского флота (БФ) 15 апреля прошла торжественная церемония открытия передвижной выставки Русского географического общества (РГО), прибывшей в столицу Янтарного края из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Выставка Русского географического общества в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде

«Её экспозиции содержат документы и артефакты о вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов нашей страны, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции», — говорится в сообщении.

На открытии выставки присутствовали представители Балтийского флота и РГО, ветеранских и общественных организаций. Старт её работе по видеосвязи дал командующий БФ адмирал Александр Носатов, традиционную красную ленточку перерезал начальник штаба — первый заместитель командующего БФ вице-адмирал Сергей Липилин.

Одна из наиболее интересных экспозиций выставки РГО рассказывает о маяках Балтийского моря, в том числе о старейшем российском маяке «Толбухин», который был построен ещё в 1719 году по указу Петра Первого.

В состав выставки также вошла экспозиция «Хранившие семейное тепло», которая посвящена жёнам советских полководцев и военачальников, с уникальными семейными фотографиями и документами. Повышенный интерес посетителей вызывает и мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также артефакты времён Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, которые со дна Финского залива подняли специалисты Центра подводных исследований РГО.

После экспозиции в Калининграде выставка продолжит своё путешествие — посетит ещё более 20 городов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) 14 апреля завершила работу передвижная выставка Русского географического общества (РГО).