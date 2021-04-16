Белград, , 07:08 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Сербию, согласно ранней договоренности, а также подтверждения визита президента Китая Си Цзиньпина, но все зависит от пандемии коронавируса. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вучич также отметил, что необходимо решить, каким образом Сербия «представит миру» Храм Святого Саввы, либо через проведение специальных литий, либо организовав церемонию освящения храма. Он добавил, что это следует обсудить с патриархом Сербии Порфирием.

Вучич также задался вопросом, будет ли церемония открытия проходить в присутствии Путина, поскольку Россия «пожертвовала значительные средства на строительство храма».

«Для нас важны отношения с Россией, и после Москвы глава МИД Сербии Никола Селакович также осуществит важный визит в Тегеран. Это нелегкая работа, мы должны многое сделать в предстоящий период», — указал Вучич.

Напомним, министр иностранных дел Сербии Николай Селакович прибыл 15 апреля в Москву, где начался его двухдневный официальный визит в Российскую Федерацию. Согласно ранней договорённости с Вучичем, визит президента России Владимира Путина в Сербию ожидается в ближайшее время в 2021 году.