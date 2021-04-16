Белград, , 01:29 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 16 апреля заявил, что у Сербии уважает независимость и государственность Черногории, но она обеспокоена положением сербского населения в этой стране. По словам Вучича, президент Черногории Мило Джуканович показал, в насколько трудном положении сейчас находится сербский народ. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич в ответ на вопрос, вмешивается ли Сербия напрямую в политические процессы в Черногории, ответил, что он видел выступление Джукановича по телевидению и все время задавался вопросом, «пройдёт ли хотя бы одна часть шоу без упоминания Сербии и его имени, будет ли сербский народ обвинен в пещерном национализме, шовинизме и во всем остальном».

Он добавил, что в Черногории существуют более важные темы для обсуждения, такие как создание новых фабрик, рабочих мест, больниц и приобретение вакцин, но он понял, что Сербия, по мнению Джукановича, виновата во всем.