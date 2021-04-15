Вашингтон, 16 апреля, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Возможность принятия односторонних санкций в отношении достройки газопровода «Северный поток — 2» продолжают рассматривать власти США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 15 апреля в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский президент напомнил, что выступал против реализации указанного проекта «с самого начала». Однако он признал, что считает вопрос санкций сложным, а также затрагивающим интересы союзников и партнеров США в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обращается к компаниям, занимающимся строительством «Северного потока — 2», с требованием немедленно остановить свою работу.

7 апреля издание Politico сообщило о том, что власти США подготовили два пакета санкций против газопровода.