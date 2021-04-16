Красноярск, 16 апреля 2021, 01:29 — REGNUM В пятницу, 16 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +14…+16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 05:10 на Театральной площади было +4 °C.
Ночью с 16 на 17 марта ожидается до −1…+3 °C, облачно, снег.
Скорость западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.
В субботу, 17 апреля, в Красноярске до −1…+2 °C днём и −7…−4 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки, ночью снег.
В воскресенье, 18 апреля, в Красноярске ожидается до +3…+6 °C днём, ночью — до −1…+2 °C.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 16 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается юго-восточный ветер до 15−20 м/с, на порывах местами до 23−28 м/с, метель. В Эвенкийском МР, Туруханском районе и на севере центральных районов ожидается северо-западный ветер до 15−20 м/с, на порывах до 25 м/с, метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.
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